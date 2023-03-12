قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الوحدة والباطن ضمن دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لمدة يوم واحد، لتقام بعد غد الثلاثاء عند الساعة الرابعة والربع مساء.

وجاء قرار لجنة المسابقات بعد تعذر سفر نادي الباطن إلى مكة المكرمة بسبب ظروف الطيران المتمثلة في إلغاء الرحلة.

وكانت بعثة الباطن تواجدت في مطار القيصومة بحفر الباطن منذ الصباح الباكر استعداداً للإقلاع إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ثم بعد ذلك الإقلاع إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، إلا أنه تم إلغاء الرحلة لتعود البعثة إلى حفر الباطن.