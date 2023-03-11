تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم (السبت)، حفل سباق نادي سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله) للخيل العربية وكأس جياد الإنتاج المحلي الفئة الأولى.

ولدى وصول أمير منطقة الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

ثم عُزف السلام الملكي، تلا ذلك استعراض بالخيل احتفاءً بيوم العلم.

عقب ذلك انطلق الشوط العاشر على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية، وحقق الفوز بالمركز الأول الجواد (عسفان الخالدية) لإسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وسلم الأمير فيصل بن بندر الكأس للأمير فهد بن خالد بن سلطان والتُقطت الصور التذكارية.

بعد ذلك انطلق الشوط الحادي عشر على كأس الملك عبدالعزيز للفئة الأولى وحقق الفوز بالمركز الأول الجواد (مدباس) لإسطبل أبناء محمد بن هادي بن خيوط.

وسلم الأمير فيصل بن بندر الكأس للمدرب سعد بن خيوط والتُقطت الصور التذكارية.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.