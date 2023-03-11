أكد مدرب ⁧‫الهلال⁩ رامون دياز بعد فوز فريقه على التعاون برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن، أن «الزعيم» واجه خصما قويا.

وقال دياز: «رغم قوة الخصم استطعنا فرض سيطرتنا.. الخسارة الماضية جعلتنا مطالبين بالفوز لنؤكد للجميع بأن ما حدث للفريق كان مجرد كبوة».

وعن منحه فرصة المشاركة للاعب محمد القحطاني، ومدى استمرارية ذلك مع بقية اللاعبين الشباب، ‏قال: أمامنا ضغط مباريات في الفترة القادمة ولذلك يجب علينا التدوير الذي قد يجعلنا نمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، وهذا سيكون حسب ظروف المباريات التي نلعبها.

وأضاف: نحن نعمل على إراحة بعض الأسماء للحفاظ عليهم من الإصابات لأن أمامنا مستحقات قادمة.

وحول تبديلاته لهذا الثلاثي كويلار واليامي وسعود، أجاب: الإرهاق هو السبب الوحيد في هذه التبديلات. ‏واختتم حديثه بقوله: يجب علينا الاستمرار على هذا المستوى في المباريات القادمة.