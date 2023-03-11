استعاد ضمك نغمة الانتصارات على حساب مضيفه الطائي بثلاثة أهداف لهدف، فيما تخطى الرائد مضيفه العدالة بثلاثية دون مقابل، وذلك في ختام لقاءات الجولة 20 (جولة العلم) لدوري روشن السعودي.على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، حقق ضمك الفوز بعد غياب 5 جولات بقلب خسارته لفوز قوي على مضيفه الطائي بثلاثة أهداف لهدف، وجاءت أهداف ضمك الثلاثة عن طريق كل من عبدالعزيز السرحاني (د: 46)، عبدالعزيز مكين (د: 64)، حسن الجبيري بالخطأ في مرماه (د: 74)، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عن طريق محمد محسن (د:33).وبهذه النتيجة يحقق ضمك انتصاره السادس ويصل للنقطة 25 وفي المركز السابع فيما تلقى الطائي الخسارة 11 وتجمد رصيده عند 25 وفي المركز الثامن.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، انتصر الرائد على مضيفه العدالة بثلاثة أهداف دون مقابل، وأحرز أهداف الرائد كل من محمد فوزير (د: 45+7)، جوليو تفاريس (من ركلة جزاء د: 86)، منصور البيشي (د: 90+ 7)، وشهد اللقاء طرد لاعب العدالة أحمد السلطان.وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السابع ويصل للنقطة 24 محتلاً المركز التاسع، فيما تلقى الخسارة الـ12 وتجمد رصيده عند 16 نقطة وفي المركز الـ15.