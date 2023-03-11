أبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» أن شبكة قنوات SSC الرياضية، التابعة لشركة الرياضة السعودية، تمتلك حقوق البث التلفزيوني لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 3 سنوات.

وتعليقاً على أنباء فوز شبكة قنوات «beIN» الرياضية بحقوق بث الدوري السعودي ابتداءً من الموسم المقبل، أكدت ذات المصادر أن التفاوض ينبغي أن يكون مع شركة الرياضة السعودية المالكة للحقوق، لمن يرغب في الحصول على حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح المصدر أنه لا يحق لرابطة دوري المحترفين بيع حقوق البث إلا لمناطق العالم المختلفة فقط، وهي المخولة ببيع حقوق بث الدوري السعودي في تلك المناطق المختلفة فقط.

وكانت صحيفة «الراية» القطرية أشارت أمس إلى فوز قنوات «beIN» الرياضية بحقوق نقل الدوري السعودي، مؤكدة أنه تم الاتفاق وتوقيع العقود، على أن يتم الإعلان الرسمي في غضون أيام قليلة.

ويشهد الدوري السعودي اهتماما وانتشارا واسعا حول العالم منذ انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر في يناير الماضي.