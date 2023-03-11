تترقب جماهير نادي ضمك مباراة اليوم للفوز بنتيجتها، التي ستجمع الفريق بالطائي على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ضمن مباريات الجولة الـ20 في دوري روشن السعودي، وذلك في أول اختبار للمدرب الجديد الروماني كوزمين كونترا بعد تعاقده مع إدارة فارس الجنوب، وإنهاء التعاقد مع المدرب السابق الكرواتي كرشمير ريزتش الأسبوع الماضي.

وكان «ضمك»، قد لعب حتى الآن 19 مباراة، وخسر منها 7، وتعادل في 7، وفاز في 5 وله من الرصيد 22 نقطة وفي المركز الـ11، مما جعل جماهير ومحبي النادي يطالبون مسبقاً بضرورة تغيير المدرب، لتغيير مسار الفريق في الدوري، بحصد النقاط، والتقدم في سلم الترتيب.

ويبقى السؤال: هل سيفوز ضمك على الطائي ويكسب ثقة المدرب؟