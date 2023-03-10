استعاد الهلال عافيته على حساب مضيفه التعاون بالفوز عليه برباعية دون مقابل، فيما تعادل أبها مع ضيفه الفتح بهدفين لكل منهما وذلك ضمن لقاءات الجولة 20 لدوري روشن السعودي (جولة العلم).على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، اكتسح الهلال مضيفه التعاون برباعية نظيفة جاءت عن طريق كل من: أوديون إيغالو (هدفين 32، 45+4)، ميشيل ديلجادو (د: 51)، محمد القحطاني (د: 90+9)، ليحقق الهلال فوزه العاشر ويصل للنقطة 36 وفي المركز الرابع، فيما تلقى التعاون الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند 34 نقطة محتلاً المركز الخامس.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، أدرك الفتح التعادل مع ضيفه أبها بعد أن كان متأخراً بهدفين دون مقابل جاءت عن طريق عبدالله الزوري (د: 11)، فيليبي كايسيدو (د: 20)، وفي الشوط الثاني تمكن مراد باتنا من إحراز هدفين لفريقه الفتح من ركلتي جزاء (د: 50، 90+6)، وأهدر الركلة الجزائية الثالثة في الدقيقة 90+11، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الفتح التعادل الثاني له ويصل للنقطة 32 وفي المركز السادس، وكذلك حقق أبها التعادل الثاني له ويصل للنقطة 23 وفي المركز العاشر.