هبط فريق الأهلي تحت 13سنة إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد هزيمته من أمام الشباب اليوم الجمعة بهدفين مقابل لا شيء عن طريق طارش هزازي، ومحمد فقيهي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رديف الشباب بالرياض.ليحصد الليوث لقب دوري البراعم الممتاز تحت 13سنة قبل نهايته بجولة واحدة.ويتصدر الشباب ترتيب دوري البراعم تحت 13سنة برصيد 41 نقطة وبفارق خمس نقاط عن فريق الفتح صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد فريق الأهلي في المركز ما قبل الأخير برصيد 12 نقطة وبفارق ستة نقاط عن فريق العدالة الذي ضمن البقاء في الدوري بعد خسارة الأهلي من الشباب.وسيختتم الفريق الشبابي مبارياته حينما يحل ضيفا على فريق القادسية الجمعة القادم على ملعب رديف القادسية بالخبر ، فيما سيودع الفريق الأهلاوي دوري براعم 13سنة بمواجهة الكوكب على ملعب رديف الأهلي بجدة .يذكر أن الفريق الشباب الأول أرسل نظيره الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي بعد التعادل سلبيا في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي، والتي كان الفريق الأهلاوي بحاجة للفوز على الشباب للبقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين.