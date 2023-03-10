دخل مدافع النادي الأهلي طلال العبسي أمس (الخميس) فترة الستة أشهر (الحرة)، التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي.وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك أندية كبيرة وضعت العبسي ضمن أجندة تعاقداتها في الفترة الحالية عقب دخول العبسي الفترة «الحرة» التي يستطيع من خلالها التوقيع لأي ناد. ويعكف اللاعب حاليا على دراسة العروض الاحترافية مع وكيل أعماله لتحديد وجهته الاحترافية القادمة في حال عدم تجديد عقده مع الأهلي، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام القادمة.يذكر أن اللاعب طلال العبسي وقع للأهلي في العام 2020، لمدة 3 سنوات قادمة، وينتهي عقده في سبتمبر القادم.