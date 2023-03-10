يواجه الثلاثي الاتحادي أحمد حجازي، وطارق حامد، وعبدالرزاق حمدالله خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة الفيحاء التي ستقام الإثنين القادم عند الساعة 5:30 عصرا على مدينة المجمعة الرياضية ضمن دور ربع النهائي في بطولة كأس الملك.إذ سيواجه العميد في حال تجاوزه الفيحاء في دور الثمانية الفائز من مباراة الهلال والفتح التي ستقام الثلاثاء القادم عند الساعة التاسعة مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.هذا وستقام مباراة دور نصف النهائي لكأس الملك الأحد 23 أبريل القادم.من جانب آخر، رفض المدرب سانتو منح لاعبي الفريق الاتحادي راحة عقب الفوز الثمين على النصر بهدف مقابل لا شيء، واعتلاء صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وخضعوا لتمرين استرجاعي على أن يجري المدرب سانتو مناورة كروية غدا (السبت) سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه في مباراة الفيحاء في دور الثمانية بكأس الملك والاستقرار على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.