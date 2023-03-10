أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العلا للهجن شروط المشاركة في أشواط الماراثون، مشددة على الالتزام بها والتقيد بأدوات السلامة واللباس الرسمي للهجانة.

وبينت اللجنة أن الشروط تتضمن: أن يكون الهجان والمطية من الدولة نفسها، وألا يقل عمر الهجان عن 18 عاماً، فضلاً عن التواجد بمنطقة الانطلاق للهجانة قبل ساعة واحدة على الأقل، كما يجب أن يلتزم الهجان بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة.

كما أعلنت اللجنة استمرار لجنة تركيب الشرائح الإلكترونية التابعة للاتحاد السعودي للهجن في استقبال المطايا بميدان العلا للهجن، إذ بدأ التركيب أمس (الخميس)، ويستمر حتى الجمعة 17 مارس الجاري.

وتستضيف محافظة العلا خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس الجاري الحدث الاستثنائي في ميدان العلا للهجن، بجوائز مالية قياسيّة هي الأعلى في العالم للشوط الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 80 مليون ريال.

ويقام كأس العلا للهجن بهدف إبراز وتطوير رياضة الهجن رياضة عريقة وعنواناً لإرث المملكة وثقافتها، وتعزيزاً لأصالة العلا وما تمتلكه من تاريخ مليء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعية الخلابة المذهلة.

يذكر أن كأس العلا للهجن يعد إحدى الفعاليات الرياضية ضمن فعاليات «لحظات العلا» الذي يتضمن عدداً من الفعاليات المتنوعة، ومنها الفعاليات الرياضية التي يعد أبرزها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، وسباق درب العلا، وطواف السعودية.