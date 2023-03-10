تربع فريق الاتحاد على صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه على المتصدر النصر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما انتصر الشباب على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لهدفين، وجاء هذان اللقاءان ضمن لقاءات الجولة 20 لدوري المحترفين (جولة العَلم).في الجوهرة المشعة، دخل النصر اللقاء بطريقة دفاعية بتواجد خمسة لاعبين في خط الدفاع بحثاً عن الخروج بالتعادل على أقل تقدير لضمان الصدارة، فيما دخل الاتحاد اللقاء بطريقته المعتادة وتشكيلته المعروفة، ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة تذكر من الفريقين، ونشط الأداء الهجومي في الشوط الثاني إذ تألق الحارس النصراوي نواف العقيدي في التصدي لرأسية رومارينهو، فيما أبعد البديل زكريا هوساوي عرضية خطرة للنصر، ومن هجمة مرتدة منظمة قادها المدافع المتألق أحمد شراحيلي وصلت الكرة للمندفع من الخلف رومارينهو الذي سيطر عليها وواجه العقيدي ليضعها على يساره كهدف أول للاتحاد (د: 80)، وكاد الأسطورة البرتغالية رونالدو كريستيانو أن يعدل النتيجة بعد أن سدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس العملاق مارسيلو غروهي لركلة زاوية، وبعد 7 دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز عن نهاية اللقاء بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة، ينتزع النمور صدارة الدوري من النصر، إذ حقق الاتحاد الانتصار الرابع عشر ويصل للنقطة 47، فيما تلقى النصر الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 46 نقطة وفي المركز الثاني.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، انتصر الشباب على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف لهدفين، وجاءت أهداف الشباب الثلاثة عن طريق كل من: أرون بوبندزا (د: 15)، كريستيان جوانكا (د: 36)، سانتي مينا (د: 39)، فيما جاء هدفا الفيحاء عن طريق كل من: إياغو سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه (د: 45+2)، أنتوني نواكايمي (د: 53).وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الثالث عشر ويصل للنقطة 43 وفي المركز الثالث، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 23 نقطة وفي المركز التاسع.