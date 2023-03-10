نفذت شركة وسط جدة للتطوير التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مبادرة بين شريكيها ناديي الإتحاد والأهلي؛ وذلك بدعوة الإتحاديين لمباريات الأهلي ودعوة الأهلاويين لمباريات الإتحاد، وذلك فيما يخص الإعلاميين ورؤساء سابقين ولاعبين قدامى جنباً إلى جنب في المكان المخصص بالملاعب لشركة وسط جدة للتطوير.

وباهتمام واستقبال من الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة أحمد بن عبدالعزيز السليم و فريق الإدارة التنفيذية بالشركة حضر المباراة عدد من نجوم كرة القدم في مقدمتهم لاعب مانشستر يونايتد السابق مايكل سلفستر ولاعبة باريس سان جيرمان جيسيكا أوراوا المستشاران بوزارة الرياضة، كما حضر الرئيس الأسبق للإتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الأهلي احمد عيد والرؤساء السابقين للإتحاد والأهلي حسن جمجوم و عبدالعزيز عبدالعال، وحضر من الجانب الشرفي عضو الشرف الأهلاوي المستشار القانوني خالد أبو راشد وعدد من الإعلاميين منهم محمد البكيري وخالد صائم الدهر ومدير المركز الإعلامي الأسبق للنادي الأهلي ماجد الفهمي وعبدالعزيز القرني وأحمد اللوقان ومحمد القحطاني.

يأتي هذا في إطار نبذ التعصب الرياضي والذي تبادر به الشركة الراعية للناديين كون الحاضرين من الطرفين يعتبرون قدوة للوسط الرياضي، وقد لاقى هذا العمل ردود فعل جميلة من المشجعين الحاضرين للمباريات وبان جلياً هذا الأمر بعد الحضور الأهلاوي لمباراة الاتحاد والنصر التي أقيمت على ملعب الجوهرة وسط حضور جماهيري تجاوز ٥٥ ألف مشجع.