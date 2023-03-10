واصل النجم الاتحادي رومارينهو تخصصه في الشباك النصراوية بتسجيل هدف الفوز الذي قاد العميد لاعتلاء صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة.وكان «روما» هز شباك النصر الموسم الحالي للمرة الثانية بعد أن سجل هدفا في مباراة نصف نهائي كأس السوبر التي انتهت لصالح العميد بنتيجة 1/3.ورفع روما رصيده التهديفي لسبعة أهداف في سجل قائمة الهدافين في دوري روشن السعودي الموسم الحالي.