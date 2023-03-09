بعد نهاية مباراة الاتحاد والنصر الذي احتضنها استاد الجوهرة المشعة ضمن الجولة الـ20 من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفوز الاتحاد بهدف مقابل لا شيء واحتلاله صدارة الدوري يعجز النصر عن فك العقد الاتحادية بوجود النجم «رونالدو»، حيث إن النصر في آخر 10 مواجهات سابقة ضد الاتحاد سواء بدوري المحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو السوبر، لم يستطع الفوز. ووصل الاتحاد بعد هذه المواجهه إلى المباراة رقم «11» دون خسارة وبهذا يكون قد حقق الفوز في (7) مباريات وتعادل في (4) مباريات، يذكر أن آخر فوز حققه النصر على الاتحاد كان في مباراة الدور الثاني لموسم 2019-2018 حينما فاز (2/3)، وبهذا يكون النصر عاجزاً عن تحقيق الفوز على الاتحاد منذ 1,174 يوماً.