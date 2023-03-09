دعت الصحافة الإسبانية النجم الفرنسي كيليان مبابي للتفكير مجددا بالانتقال إلى ريال مدريد، بعد خروج فريقه باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، بنتيجة هدفين دون رد، إذ نشرت صحيفة «ماركا» صورة للمهاجم الفرنسي على صفحتها الأولى وعنونت: «إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا فأنت تعرف بالفعل ما يجب فعله»، في رسالة واضحة إلى اللاعب الفرنسي بالنظر للنجاحات المبهرة التي حققها الريال أخيرا في المسابقة القارية، وفق التقرير الذي نشره موقع «RT» عبر صفحته الإلكترونية.من جانبه أوضح اللاعب الفرنسي مبابي أنه محبط بخروجه من مسابقة دوري الأبطال، وأنه وزملاءه اللاعبين يسعون لتحقيق بطولة الدوري الفرنسي، وقال: «لن أتحدث عن عقدي الآن، والشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم هو الفوز بالدوري الفرنسي، وبعد ذلك سنرى».يذكر أن عقد النجم مبابي ينتهي مع سان جيرمان في صيف العام 2025، علما بأنه كان قريبا جدا من الانتقال لريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (14 لقبا)، في صيف العام الماضي، لكن الصفقة انهارت بعد قرار المهاجم الفرنسي بتجديد عقده مع النادي الباريسي.