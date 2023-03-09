في أول لقاءات جولة العلم لدوري روشن السعودي تمكن الباطن من التفوق على ضيفه الخليج بهدف دون مقابل، فيما تعادل الاتفاق مع ضيفه الوحدة بهدف لكل منهما وذلك ضمن لقاءات الجولة 20 لدوري المحترفين.على ملعبه وبين جماهيره، تمكن الباطن من زيادة حظوظه في البقاء في دوري المحترفين بعد أن انتصر على ضيفه الخليج ليقلص الفارق النقطي بينهما إلى 7 نقاط فقط. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب يوسف الشمري (د: 5)، ليحافظ الباطن على تقدمه إلى نهاية اللقاء.وبهذه النتيجة يحقق الباطن فوزه الثاني ويصل للنقطة التاسعة محتلاً المركز السادس عشر والأخير، فيما تلقى الخليج الخسارة الثالثة عشرة وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تعادل الاتفاق مع ضيفه الوحدة بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم الوحدة أولاً عن طريق علاء حجي (د: 22)، وعادل للاتفاق روبن كوايسون من ركلة جزاء (د: 70)، وشهد اللقاء قبل نهايته اشتباكا بين لاعبي الفريقين، واكتفى الحكم شكري الحنفوش بمنح لاعب الاحتياط للوحدة أمير كردي بطاقة صفراء.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق التعادل الخامس ويصل للنقطة 23 في المركز التاسع، فيما حقق الوحدة التعادل السادس ويصل للنقطة 21 في المركز الثالث عشر.