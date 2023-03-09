أعلنت الأكاديمية الأولمبية الدولية تعيين رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضوا فخريا في مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية الدولية كأول عضو من الشرق الأوسط يتم تعيينه في المجلس.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية الأولمبية السعودية اليوم (الخميس) بالرياض، بمناسبة تخرج أولى دفعات دبلوم الدراسات الأولمبية الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الدولية، بداية من أكتوبر الماضي وحتى مارس الحالي، بحضور رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية السيد اسيدروس كوفيليوس.ورفع الأمير فهد بن جلوي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم والرعاية اللذين يوليانهما للقطاع الرياضي بالمملكة، بمتابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي قدم كل التسهيلات لزيادة عدد تمثيل الكوادر السعودية في المنظمات الرياضية الدولية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وعبر الأمير فهد بن جلوي عن تهنئته وسعادته بتخرج دفعة أول دبلوم تنظمه الأكاديمية، الذين بلغ عددهم أكثر من 70 شخصا من منسوبي ومنسوبات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات واللجان والروابط الرياضية السعودية.وقال إن القطاع الرياضي يتطلع للاستفادة من الخبرات والمعرفة المكتسبة من خريجي وخريجات هذا البرنامج الأول من نوعه الذي تنظمه الأكاديمية الأولمبية السعودية والدولية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويساعد على النهوض بالقطاع الرياضي السعودي.وقدم الأمير فهد بن جلوي في نهاية الحفل شهادات التخرج للخريجين والخريجات، فيما أبدى السيد كوفيليوس سعادته بنجاح هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في العالم، مبدياً شكره وتقديره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية لاحتضانها هذا البرنامج الكبير.وقال كوفيليوس إنهم يتطلعون لمزيد من التعاون مستقبلاً، بما يساهم في تطوير القطاع الأولمبي الأكاديمي بالمملكة.وتناول الدبلوم 8 مواضيع، وهي: التاريخ وفلسفة الرياضة في العصور القديمة والألعاب الأولمبية الحديثة، والرياضي والمجتمع، وإدارة الرياضة والنزاهة في المنظمات الرياضية، والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لإدارة الفعاليات الكبرى، والتسويق الاستراتيجي والإعلام والاتصال للمنظمات الرياضية، والتربية الأولمبية وتعليم القيم، والسياسات الرياضية والأطر القانونية، والعلاقات الدولية في السياسة الرياضية والحركة الأولمبية.