خسر منتخبنا الوطني للشباب لقاءه أمام اليابان بهدفين لهدف في ختام دور المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة المقامة حالياً في دولة أوزبكستان.دخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بقوة بحثاً عن الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي ولكن أحرز المنتخب الياباني هدفا مبكرا عن طريق كوريو ماتسوكي (د: 15)، وكاد الأخضر الشاب أن يعادل النتيجة في الشوط الأول لولا سوء الطالع الذي لازم خط الهجوم لاسيما تسديدة عبدالله رديف التي أبعدها الحارس الياباني لركلة زاوية، ومن ثم رأسية محمد بكر التي ارتطمت في العارضة.وفي الشوط الثاني ابتسم الحظ لمنتخبنا الوطني بإدراك التعادل عن طريق يزيد الجوشان (د: 74)، ولكن سرعان ما عاد المنتخب الياباني للتقدم مجدداً عن طريق نجمه ماتسوكي (د: 78)، لينتهي اللقاء بفوز اليابان بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة احتل منتخبنا الوطني المركز الثالث برصيد 3 نقاط وغادر البطولة، فيما احتل منتخب اليابان صدارة المجموعة، وحل منتخب الصين ثانياً ليتأهلا لدور الثمانية.