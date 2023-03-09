أصدر مجلس إدارة نادي ضمك، برئاسة خالد مشعط، بيانا رد خلاله على ما ذكره رئيس مجلس إدارته السابق صالح أبو نخاع في برنامج رياضي فضائي، والذي كان ولا يزال حديثا تتناقله أوساط رياضية وجماهيرية.

وجاء في البيان، أن الوقت الذي يمضيه المجلس في القيام بمهماته وواجباته تجاه النادي تحقيقا لأهداف وتوجيهات القيادة الرياضية وتطلعات جماهيره أثمن من إضاعته في ما لا جدوى ولا ثمرة منه، مضيفا حرص إدارة النادي على عدم الدخول في مهاترات شخصية، ورفضها وردها عند الحاجة على أي مغالطات أو إساءات قد تمس النادي ومنسوبيه، وأن ما أثاره رئيس مجلس إدارة النادي سابقاً عبر وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة، لا تمت للحقيقة بصلة، ويتنافى مع توجهات القيادة الرياضية، بمنع إذكاء روح التعصب الرياضي المذموم، والإساءة للأشخاص والكيانات من خلال استخدام الوسائل والقنوات الإعلامية، وأن المتلقي الرياضي أوعى وأرقى من أن ينجرف خلف أقوال مرسلة بمجرد إثارتها بمناسبة أو غيرها دون التثبت من موثوقيتها وصحتها.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي السابق قد قال في برنامج رياضي فضائي إنه لا يملك معلومات عن الإدارة الحالية، معتقداً أن أعضاءها يعتمدون على أشخاص آخرين من مجالس إدارات سابقة، أو علاقات شخصية من خارج أسوار النادي في بعض القرارات، وهذه المعلومات تصل للمتابعين والمهتمين بفارس الجنوب، مضيفا أن نتائج الكثير من ألعاب النادي غير مرضية هذا الموسم، والمفترض أن تتم المواصلة على منهجية العمل وتطويرها.