تشهد مواجهة اليوم مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار مباريات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.المباراة ستشهد صراعاً خاصاً بين المدافع الاتحادي أحمد حجازي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، للمرة الثانية في الملاعب السعودية، بعد نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم على ملعب ستاد الملك فهد بالرياض الذي انتهى بفوز «العميد» 3-1، وكان حجازي سداً منيعاً أمام رونالدو ورفاقه، حيث تمكن من إيقاف جميع الهجمات النصراوية ومنع الوصول إلى المرمى الاتحادي بالطرق المشروعة. وعلق حجازي على هذا اللقاء قائلا: لا شك أن المواجهة ستكون صعبة للغاية وستكون بمثابة المفتاح لتحقيق لقب الدوري بالنسبة للفريقين، مؤكداً أن الفارق النقطي أصبح قريباً بشكل كبير، لذا فالفريقان سيبحثان عن الفوز لمواصلة التقدم نحو اللقب.