بعيداً عن اللقاء المثير للجدل والملفت للنظر بين الاتحاد والنصر ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين الذي سيقام على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» بمحافظة جدة، سيكون هناك صراع «تهديفي» آخر يجمع هداف العميد؛ المغربي عبدالرزاق حمدالله (صاحب الـ12 هدفاً)، وقائد النصر؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو (صاحب الـ8 أهداف)، إذ يطمح النجمان لزيادة الغلة التهديفية لرصيدهما في سلم ترتيب الهدافين.الساطي المغربي يبحث عن الهدف الثالث في شباك فريقه السابق، بينما الدون ينتظر إطلاق الرصاصة الأولى له تهديفياً بشباك المونديالي.سجل حمدالله هدفاً في الجولة الماضية أمام الخليج ليصل إلى الهدف رقم 12، في حين عجز رونالدو عن تسجيل هدف خلال مباراة فريقه الماضية أمام الباطن وبقي على أهدافه الـ8. ويدخل حمدالله مباراة اليوم بتهديد صدارة الهدافين التي يعتلي صدارتها لاعب النصر البرازيلي تاليسكا الذي يملك 13 هدفاً. وينتظر محبو الناديين أن تكون كلمة الحسم للساطي أو الدون.. فمن يسعد مدرج العميد أو جمهور الأصفر؟