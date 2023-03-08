بعيداً عن الملحمة الكروية المنتظرة بين الاتحاد والنصر ضمن الجولة 20 من مباريات دوري روشن للمحترفين التي ستقام على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» عند الساعة الثامنة ونصف مساءً، ستتجه أنظار الجماهير بكافة ميولها والاتحاديين على وجه التحديد إلى «التيفو» الذي أعلن عنه المركز الإعلامي قبل عدة أيام من المباراة، الذي حمل عنوان «N I G H T M A R E» أي «الكابوس» مع رقم الرقم القياسي للحضور الجماهيري.وسيكون مدرج العميد على موعد مع رسم لوحة فنية جديدة مثلما كان عليه من قبل وتحديداً خلال بطولة كأس السوبر السعودي التي ظفر بها الاتحاد أمام الفيحاء، عندما قام مدرجه بعمل «تيفو» أمتع وأبهر الجميع به خلال مواجهتي النصر والفيحاء.