تفقد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ميدان الهجن في القصيم، برفقة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.واطلع الأمير فيصل بن مشعل على الأعمال الميدانية لميدان الهجن بالمنطقة، الذي يقام على مساحة تبلغ أكثر من 18 مليون متر مربع.من جانبه قدم الأمير فهد بن جلوي شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعمٍ وتمكين لمحبي رياضة سباقات الهجن بكل فئاتها، وفي مختلف مناطق المملكة، وقال: «نسعد اليوم بتشريف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله- في هذه الجولة التفقدية خلال أعمال إنشاء ميدان القصيم للهجن، امتداداً للتعاون بين الاتحاد وإمارات المناطق في إيجاد المنشآت اللازمة لخدمة محبي رياضة الآباء والأجداد، وهو ما أثمر عن وجود العديد من الميادين عالية الجودة في شتى مناطق المملكة».يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أكمل في وقت سابق تطوير عدد من الميادين لسباقات الهجن في مناطق مختلفة، لتكون نموذجاً لما ستكون عليه ميادين الهجن على مستوى المملكة، بعد توفير أبرز الاحتياجات من البنية التحتية والخدمات وكافة متطلبات التطوير الشامل، التي يعمل عليها الاتحاد منذ فترة طويلة.