عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر، ورئيس نادي الباطن ناصر الهويدي، ومدربي الهلال والوحدة ؛ رامون دياز، ولويس سييرا، واللاعبين؛ ألفارو غونزاليس، ومحمد البريك، ومحمد العويس، ومنير محمدي، وإداري الوحدة توفيق تونسي، بقرارات انضباطية، لمخالفتهم لوائح اللجنة، إذ تم تغريم نادي النصر 15 ألفاً؛ لرمي جماهيره خمس علب مياه على أرضية الملعب، كما تم تغريم لاعب النصر ألفارو غونزاليس 20 ألفاً لدخوله غرفة تبديل الملابس وهو غير مسجل في قائمة الفريق خلال مواجهة النصر والباطن، فيما فرضت اللجنة غرامة 30 ألفاً على رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي، إثر تصريحه الإعلامي عقب مواجهة فريقه أمام النصر دورياً، وغرّمت رئيس نادي الوحدة سلطان أزهر، ومدرب الهلال دياز، ومدرب الوحدة سييرا 20 ألفاً لكل منهم لعدم ارتدائهم البطاقات التعريفية داخل الملعب خلال مباراة الفريقين دورياً، وتم تغريم اللاعبين محمد البريك ومحمد العويس 20 ألفاً لكل منهما، بسبب عدم الحضور إلى منطقة المقابلات الإعلامية، وتغريم إداري الوحدة توفيق تونسي واللاعب منير محمدي 20 ألفاً، لدخولهما أرضية الملعب وغرفة تبديل الملابس وهما غير مسجلين في قائمة الفريق.