اعتلى الأهلي قمة جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، بعد فوزه على مضيفه نجران بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن لقاءات الجولة 24 من دوري الدرجة الأولى.شهد اللقاء سيطرة أهلاوية، وسط تراجع لاعبي نجران للمحافظة على نظافة شباكهم، ورغم نجاحهم في الشوط الأول، إلا أن النقص العددي بعد طرد المحترف كريستيان مارتينيز (د:55) أثر على الفريق النجراني، ليتمكن البديل عبدالله المقرن من إحراز هدف الأهلي الأول برأسية جميلة على يمين الحارس عبدالله البحري (د:71)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن الأهلي من إحراز الهدف الثاني عن طريق مراد خضري (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الـ15، ويصل للنقطة 52 متصدراً جدول الترتيب، فيما تلقى نجران الخسارة الـ13 وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير).