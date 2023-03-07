يواجه الثلاثي الهلالي سعود عبدالحميد، وناصر الدوسري، وكويلار خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الرابع في مباراة التعاون الجمعة عند الساعة (8:30) مساء في بريدة، ضمن مباريات الجولة (20) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مباراة الزعيم عقب لقاء سكري القصيم أمام فريق الاتفاق السبت 18 مارس الجاري عند الساعة (8:30) مساء في الدوري.

من جانب آخر، يجري المدرب دياز مناورة كروية اليوم من أجل تحديد الأسلوب الفني الذي سينتهجه والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء التعاون القادم، ومن المتوقع أن تشهد القائمة الأساسية تغييرات فنية بما يتناسب مع النهج الفني الذي سيلعب به المباراة المرتقبة، والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وتجاوز التعاون بالنقاط والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.

يذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد التعاون بالمركز الرابع بـ 34 نقطة.