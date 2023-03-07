علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم النصراوي عبدالرحمن غريب في طريقه للعودة لقائمة المنتخب السعودي الأول بعد المستويات الفنية العالية التي قدمها مع العالمي في المباريات الماضية.

ويحظى غريب بمتابعة المدرب رينارد الذي يستعد لإعلان قائمة الأخضر للمعسكر الإعدادي في محافظة جدة، إذ حرص المدرب الفرنسي ومساعدوه على متابعة مباريات الأندية السعودية محلياً وقارياً.

وتقرر أن يبدأ معسكر منتخبنا الوطني الأحد 19 مارس الجاري، إذ سيخوض الصقور الخضر مباراتين وديتين؛ الأولى أمام فنزويلا الجمعة 24 مارس الساعة الـ10:00 مساء، والثانية ضد بوليفيا الثلاثاء 28 من الشهر ذاته الساعة الـ10:00 مساء، وسيقام اللقاءان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن برنامج إعداد الأخضر لكأس آسيا التي ستقام في قطر من 12 يناير إلى 9 فبراير من عام 2024.

ويسعى المدرب رينارد لتجهيز الأخضر لكأس أمم آسيا القادمة من خلال المعسكرات التي ستقام خلال أيام الفيفا، ويهدف مدرب الصقور الخضر لحصد اللقب الآسيوي.