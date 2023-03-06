خسر منتخبنا الوطني للشباب لقاءه أمام الصين بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية (طشقند)، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس آسيا للشباب والمقامة حالياً في أوزبكستان.

بدأ اللقاء بسيطرة مطلقة لمنتخبنا الوطني وسط تراجع للمنتخب الصيني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، ولم يستغل هجوم الأخضر الفرص التي سنحت لهم في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، وخلال 7 دقائق، تمكن منتخب الصين من إحراز هدفين (د: 65، 72)، واستطاع أن يحافظ على تقدمه بالتكتل الدفاعي، لينتهي اللقاء بخسارة منتخبنا الوطني الشاب.

وبهذه النتيجة، يتراجع منتخبنا الوطني للمركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب الصين، إذ يملك كل منهما 3 نقاط، فيما يتصدر المجموعة المنتخب الياباني بـ6 نقاط بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بـ3 أهداف دون مقابل. ويتحتم على الأخضر الشاب الفوز على منتخب اليابان وبفارق 3 أهداف ليضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة.