علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن عضو شرف نادي الشباب الذهبي محمد إبراهيم المنجم ينوي تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الشباب، في حال عدم دخول خالد البلطان سباق الانتخابات المقررة مطلع صيف هذا العام، وبالتحديد بعد منافسات الموسم الحالي، التي تشهد نهاية مدة رئاسة البلطان.

وتشير المصادر إلى أن ملف «المنجم» يحمل إستراتيجية طموحة للنادي لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات الأربع القادمة، والتي سيخوض الشباب خلالها العديد من البطولات المحلية والخارجية، كما يسعى «المنجم» لزيادة موارد النادي واستغلال موقعه الإستراتيجي وتنويع مصادر الدخل وتطوير الألعاب المختلفة والوصول بها لمنصات التتويج.

يذكر أن «المنجم» حصل على العضوية الذهبية في سبتمبر الماضي وتكفل بصفقة انتقال اللاعب ماجد كنبة القادم من نادي الفتح، في الفترة الشتوية الماضية، إذ تم شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، ليمثل أبيض العاصمة، ويعتبر من الأعضاء الداعمين لشيخ الأندية.