أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية بالاتحاد العربي لكرة القدم، قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة في مرحلتي الدور الأول والنهائيات.أندية الدور الأولضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري، والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري، والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري، وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني، ونواذيبو الموريتاني، والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، وفحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.مرحلة النهائياتيتأهل من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي، والترجي التونسي، والزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والهلال السعودي، والسد القطري، والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة، مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.وستُجرى مراسم قرعة البطولة، اليوم (الاثنين)، في الرياض، حيث رحبت اللجنة المنظمة بجميع الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وأشارت اللجنة إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة من البطولة خصوصاً أنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للدول عن شهر ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.