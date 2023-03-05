توجت محافظة العلا بتنظيم من الهيئة الملكية وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية، وعلى مدى 4 مواسم 12 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم بكأس الفرسان للقدرة والتحمل، والذي يعد من أبرز سباقات التحمل على مستوى العالم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدولية للقدرة والتحمل، البطولة التي تركز على الازدهار المستمر لرياضات الفروسية في العلا، إلى جانب جهود الهيئة الملكية في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي الغني لمنطقة الواحة، واستقطاب أفضل الفرسان والفارسات من جميع أنحاء العالم.

وقد انطلقت الدورة الأولى من هذه البطولة في محافظة العلا في 2 فبراير 2019، وفاز فيها بالمركز الأول المتسابق الإماراتي سالم الكتبي، فيما حاز المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري، وجاء في المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي.

وفي الموسم الثاني في عام 2020 فاز في المركز الأول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، أما المركز الثاني فكان من نصيب الفارس سيف أحمد محمد المزروعي، بينما حل بالمركز الثالث الفارس سعيد أحمد جابر الحربي.

فيما حقق في الدورة الثالثة عام 2022، الفارس الأوروغواياني فيديريكو فيربير المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني مواطنه الفارس «أندريس ريفيرو»، وثالثاً الفارسة الفرنسية «مارغو شازيل».

وفي عصر (السبت) توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة الرابعة من البطولة والذي جاء المركز الأول من نصيب الفارس محمد عبدالحميد الهاشمي من مملكة البحرين، فيما حققت المركز الثاني الفارسة ماريا بونتون الفاريز والفارس عمر ريدريكو بلانكو من إسبانيا.

في حين أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل تشكل إحدى أكبر بطولات التحمل على أجندة بطولات الفروسية في المملكة، لافتاً إلى أن نجاح البطولة هذا العام جاء امتداداً لنجاحات نسخ البطولة الماضية، ومختلف الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة، في إطار سعيها الدائم لتعزيز مكانتها الرائدة بصفتها مركزاً عالمياً للفروسية ورياضات أخرى دولية وكبرى، مهنئاً الفائزَ بالبطولة لهذا العام، ولجميع المشاركين في هذا السباق الغني بالتحديات.