توج المنتخب السعودي الأول للكريكيت بلقب بطولة كأس التحدي الآسيوي اليوم (الأحد)، بعد تغلبه على شقيقه منتخب البحرين بـ10 رميات «ويكت»، في البطولة التي تستضيفها تايلند.

وتصدر أخضر الكريكيت مجموعته بعد فوزه على المستضيف تايلند وإندونيسيا، وتجاوزه منتخب ميانمار، ثم انتصاره على منتخب بوتان في نصف النهائي، ليسجل المنتخب السعودي انطلاقة واعدة في عالم رياضة الكريكيت في أول ظهور قاري له.

وشهدت المباراة النهائية اليوم حضور رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت الأمير سعود بن مشعل آل سعود، الذي عبر عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الآسيوي ورفع راية المملكة بالمحافل القارية والعالمية.

وقال الأمير سعود بن مشعل: «جاء هذا الإنجاز ولله الحمد بعد سنتين فقط من تأسيس الاتحاد بفضل الدعم الكبير الذي نجده من قيادتنا وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الداعم الأكبر لرياضة الوطن، ووزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، والنائب، وجهود مجلس الإدارة، وجميع الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وهذه ما هي إلا بداية لحقبة إنجازات في المستقبل بحول الله».