واصل ضمك انهياره بعد أن خسر من ضيفه التعاون بهدفين لهدف، فيما قلب العدالة تأخره أمام مضيفه الشباب لفوز ثمين وتاريخي بهدفين لهدف، في ختام لقاءات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.على ملعب نادي ضمك، واصل ضمك انهياره بعد تفوق ضيفه التعاون عليه بهدفين لهدف. أحرز هدفي التعاون؛ ليندر تاوامبا (د:27)، وفهد الرشيدي (د:47)، فيما أحرز هدف ضمك منصور حمزي (د:56). وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه العاشر ويصل للنقطة 34 ويحتل المركز الرابع، فيما تلقى ضمك الخسارة السابعة، وهي الرابعة في آخر خمس مواجهات خرج منها بنقطة وحيدة، ليتجمد عند 22 نقطة في المركز التاسع.وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، قلب العدالة تأخره أمام مضيفه الشباب لفوز ثمين بهدفين لهدف. تقدم الشباب أولاً عن طريق آرون بوبندزا (د:20). وفي الشوط الثاني أدرك العدالة التعادل عن طريق ديفيد تيجانيتش (د:62)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز بيدرو يوجينيو الهدف الثاني للعدالة (د:90+7)، لينتهي اللقاء بفوز العدالة بهدفين لهدف، وهو الفوز الأول للعدالة على الشباب في دوري المحترفين، وبهذه النتيجة يحقق العدالة فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة 16 في المركز الـ14، فيما تلقى الشباب الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث.