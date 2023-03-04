أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرارات انضباطية ضد الهلال السوداني، بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري ضمن منافسات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة «المارد الأحمر» بهدف دون رد، وتقدم الأهلي على إثرها بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.وأوقف «كاف» رئيس الوحدة الطبية بنادي الهلال السوداني الدكتور عوض الجعلي 4 مباريات، مضت منها مباراة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية 10 آلاف دولار. ووصف «كاف» السلوك الذي صاحب حادثة الطبيب بغير الرياضي، بعد إثارته الشغب واعتدائه على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.وشملت العقوبات غرامة مالية 20 ألف دولار بسبب القصور الأمني، نتيجة إطلاق الألعاب النارية خلال أداء الأهلي المصري تدريبه الختامي على ملعب المواجهة.وأضاف أمين عام نادي الهلال السوداني الدكتور حسن عيسى «تم منح الهلال الحق في الاستئناف، وبالفعل سنخاطب الاتحاد القاري برغبتنا في الاستئناف اليوم، إذ تم منحنا مهلة 3 أيام لهذه الخطوة، وسيتم منحنا أسبوعاً لإرسال الاستئناف».وأردف «الكاف استند على تقرير المراقب، بجانب تقرير الحكم، والأخير تطرق إلى أن عدد الأشخاص الذين تابعوا المباراة فاق العدد المسموح به وتوعد الاتحاد القاري بعقوبة تصل إلى 50 ألف دولار حال تكرار ما حدث».وانتهت مباراة الهلال والأهلي في 18 فبراير الماضي، بفوز الفريق السوداني بهدف نظيف سجله ماكابي ليليبو.