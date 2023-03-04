انتظم لاعبو المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة بمعسكرهم الداخلي في المنطقة الشرقية من تاريخ (2 مارس - 16 مارس)، وتعد هذه المرحلة ضمن برنامج إعدادي على عدة مراحل لإعداد الفئات السنية وتجهيزهم للاستحقاقات القادمة وإعدادهم للبطولة الخليجية للناشئين المؤهلة للبطولة الآسيوية المقرر إقامتها في شهر أغسطس في مدينة جدة.

ويجري المنتخب حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، ويشرف فنيا على المنتخب المدرب التركي تانير جوناي، والمساعدون سلمان الثواب، ورأفت مكي، وأخصائي علاج طبيعي الدكتور حسن الشرفا، ويشرف إداريا عضو مجلس الإدارة مشرف المنتخبات السنية حمود المالكي، والإداري سعود الخالدي، والإداري أحمد المهنا.

وتم اختيار (16) لاعبا هم: يوسف راغب - محمد خفاجي - خالد اللبودي - فهد الطوخي - هيثم هوساوي - فارس هزازي - جهاد الهوساوي- رضا المطرود - تامر دوشي - ورضا الزاير - علي الأمرد - وسطام المالكي - وحسن الزواد - وساير الجرفي - وأمجد عتيق - أيمن الشنقيطي.