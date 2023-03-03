انتظر نجوم النصر إلى ما بعد الدقيقة تسعين لقلب تأخرهم أمام ضيفهم الباطن لفوز قوي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك في الرياض ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري روشن السعودي.بدأ اللقاء بسيطرة نصراوية بحثاً عن التقدم المبكر ومن هجمة مرتدة تمكن مهاجم الباطن رينزو لوبيز من إحراز الهدف الأول للباطن (د: 17)، ورغم المحاولات النصراوية لتعديل النتيجة إلا أن دفاعات الباطن حالت دون ذلك إلى أن حانت الدقيقة 90+3 ليحرز عبدالرحمن غريب هدف التعديل للنصر ومن ثم أضاف محمد آل فتيل الهدف الثاني (د: 90+12)، واختتم محمد مران مسلسل الأهداف بإحرازه للهدف الثالث للنصر (د: 90+12).وبهذه النتيجة يحقق النصر انتصاره الرابع عشر ويصل للنقطة 46 محافظاً على صدارته للدوري، فيما تلقى الباطن الخسارة الخامسة عشر وتجمد رصيده عند 6 نقاط وفي المركز السادس عشر والأخير.