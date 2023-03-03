تُوّج البطل العالمي السعودي يزيد الراجحي بلقب النسخة الثانية والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي 2023، الذي شكل الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الـW2RC ليكون بذلك أول سائق سعودي يحقق الفوز بالرالي الإماراتي منذ تأسيسه عام 1991.وجاء فوز الراجحي بصحبة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن سيارة تويوتا هايلوكس وبتحضير من فريق أوفر-درايف البلجيكي في أعلى فئة للسيارات الـ T1+ بعدما تصدر الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 16:28:06 ساعة بعد اجتيازه مسافة 2168 كلم متفوقاً عن أقرب منافسيه التشيكي مارتن بروكوب بفارق 16:40.37 ساعة.وامتد الرالي المكون من خمس مراحل ومرحلة تأهيلية على تضاريس أبوظبي الصحراوية الصعبة عبر مسارات الرملية مفتوحة وعلى الكثبان الرملية الشاهقة في الربع الخالي.وحصد يزيد المزيد من النقاط الثمينة لبطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معوضاً ما خسره في الجولة الأولى من البطولة العالمية هذا الموسم رالي داكار 2023، وبعد هذا الفوز يُحيي الراجحي آمال المنافسة على لقب البطولة العالمية الـ W2RC بعد تحقيقه قفزة كبيرة في الترتيب العام بسبب أدائه الرفيع الذي رسمه على رمال الإمارات العربية المتحدة.ويعتبر رالي أبو ظبي من الراليات المهمة والصعبة والأقدم في المنطقة، حيث إنها كانت تستضيف إحدى جولات بطولة العالم للراليات الكروس كانتري الطويلة سابقاً منذ وقت طويل حتى حين انضمامها الى البطولة الجديدة، بطولة العالم للراليات الطويلة «رالي-رايد» الـ W2RC التي تم تدشينها مطلع عام 2022 بتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.من جهته، عبّر الراجحي عن فرحته بهذا الفوز قائلاً: «أحمد الله على هذا الفوز بفضله تم تتويجي بلقب رالي أبوظبي وأصبحت بذلك أول سعودي يفوز برالي أبوظبي تحدي الصحراء وفي أعلى فئة للسيارات. فخور جداً بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى إنجازاتي السابقة في رياضة السيارات»، وأضاف: «أهدي هذا الفوز إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، كما أشكر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي الأمير خالد بن سلطان الفيصل على دعمهما المستمر. وأشكر فريقي وشريكي الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات والشعب السعودي العظيم خاصة جماهيري الذين يشجعونني من جميع أنحاء العالم. أنا فخورٌ جداً بأن أكون السعودي الأول الذي يحقق لقب رالي أبوظبي على مر 32 عاماً». واختتم حديثه: «لم يكن هذا الرالي سهلاً فقد كانت المنافسة قوية في صحراء الربع الخالي وقد امتازت بالصعوبة والتحديات الهائلة، ولكن بفضل الله سارت الأمور بشكل جيد ولم نواجه أي مشاكل. أدى تيمو مساعدي عملاً رائعاً في هذا الرالي وأنا ممتن له».