انتصر فريق الاتحاد على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما قلب الاتفاق تأخره لفوز قاتل على مضيفه الرائد بهدفين لهدف وذلك ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري روشن السعودي.على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد أن تجاوز مضيفه الخليج بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق كل من: عبدالرزاق حمدالله (من ركلة جزاء 54)، رومارينهو (د: 69)، أحمد شراحيلي (د: 73). وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد الفوز الثالث عشر له ويصل إلى 44 نقطة، فيما تلقى الخليج الخسارة الثانية عشرة وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، قلب فريق الاتفاق تأخره أمام مضيفه الرائد لفوز قاتل هدفين لهدف، وتقدم الرائد أولاً عن طريق محمد فوزير من ركلة جزاء (د: 22)، وعادل للاتفاق روبن كرايسون (د: 45+7)، وفي الوقت القاتل من عمر اللقاء أحرز سنوسي هوساوي الهدف الثاني للاتفاق (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه السادس ويصل إلى 22 نقطة وفي المركز العاشر، فيما تلقى الرائد الخسارة العاشرة وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.