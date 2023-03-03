كشف لـ«عكاظ» رئيس البرنامج التنفيذي لقطاع الرياضة بالهيئة الملكية بمحافظة العلا زياد السحيباني مشاركة المرأة السعودية في سباقات القدرة والتحمل لأول مرة، وذلك من خلال مشاركة الفارسة أبرار عبدالقادر من إحدى مدن المملكة، حيث قال: "نتحدث اليوم عن 25٪ تمثل العنصر النسائي من العدد الكلي من المشاركين في هذه المسابقة"، مشيراً إلى أنه يطمح إلى عدد أكبر للوصول لأرقام مضاعفة من خلال تدريب عدد من الفارسات بمحافظة العلا، مؤكداً أنه يوجد عدد من الفارسات في المحافظة ولكن سباق القدرة والتحمل تحديداً هو سباق كالماراثون في الركض يخضع لتمارين لياقية عالية وتمارين فنية تحتاج إلى قوة والتزام طويل في التدريب، متفائلاً بأنه ستكون هناك متسابقات من المحافظة خلال النسخ القادمة، لافتاً إلى أن اختيار المتسابقين يأتي من الاتحادات المنظمة.

كما بين السحيباني أن هناك برامج تدريبية بالشراكة والاستراتيجية ما بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا تستهدف أبناء وبنات المحافظة.