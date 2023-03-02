أكد المدرب الهلالي دياز بعد تعادل فريقه أمام الوحدة ضمن الجولة الـ"19" من دوري روشن للمحترفين بأن فريقه ‏لم يكن سيئاً، وحول تذبذب مستوى الفريق محلياً بعكس مباريات كأس العالم وآسيا ،أجاب الفريق بالمجمل قدم مباراة جيدة هددنا مرمى الخصم كثيرا والسيطرة كانت أغلبها لفريقنا لكن الحظ لم يحالفنا.وأضاف: «لا تنسوا بأن الهلال هو الفريق الوحيد الذي تعرض لضغط كبير في الفترة الماضية»، وعن استبعاد المعيوف والبليهي وجانغ أجاب :«هؤلاء لعبوا كل المباريات في كل البطولات، فالعودة للدوري فرصة لإراحتهم، وفي هذه المباراة تعمدت التدوير بين اللاعبين تجنباً للإرهاق، وقال: «هناك أخطاء وقعت من اللاعبين وسنعمل على تصحيح هذه الأخطاء عاجلاً وسترون الفريق في المباريات القادمة بشكلٍ أفضل».