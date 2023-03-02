أكد المدرب الهلالي دياز بعد تعادل فريقه أمام الوحدة ضمن الجولة الـ"19" من دوري روشن للمحترفين بأن فريقه لم يكن سيئاً، وحول تذبذب مستوى الفريق محلياً بعكس مباريات كأس العالم وآسيا ،أجاب الفريق بالمجمل قدم مباراة جيدة هددنا مرمى الخصم كثيرا والسيطرة كانت أغلبها لفريقنا لكن الحظ لم يحالفنا.
وأضاف: «لا تنسوا بأن الهلال هو الفريق الوحيد الذي تعرض لضغط كبير في الفترة الماضية»، وعن استبعاد المعيوف والبليهي وجانغ أجاب :«هؤلاء لعبوا كل المباريات في كل البطولات، فالعودة للدوري فرصة لإراحتهم، وفي هذه المباراة تعمدت التدوير بين اللاعبين تجنباً للإرهاق، وقال: «هناك أخطاء وقعت من اللاعبين وسنعمل على تصحيح هذه الأخطاء عاجلاً وسترون الفريق في المباريات القادمة بشكلٍ أفضل».
وأضاف: «لا تنسوا بأن الهلال هو الفريق الوحيد الذي تعرض لضغط كبير في الفترة الماضية»، وعن استبعاد المعيوف والبليهي وجانغ أجاب :«هؤلاء لعبوا كل المباريات في كل البطولات، فالعودة للدوري فرصة لإراحتهم، وفي هذه المباراة تعمدت التدوير بين اللاعبين تجنباً للإرهاق، وقال: «هناك أخطاء وقعت من اللاعبين وسنعمل على تصحيح هذه الأخطاء عاجلاً وسترون الفريق في المباريات القادمة بشكلٍ أفضل».