في واحدة من أجمل اللقاءات التي خاضها في دوري روشن السعودي خرج فريق الوحدة بتعادل قاتل مع ضيفه الهلال بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة 19 لدوري المحترفين.بدأ اللقاء قوياً من جانب الهلال الذي تقدم بهدف مبكر من مجهود كبير قام به ميشيل ديلجادو ليختتم مجهوده بالهدف الأول (د: 2)، وتمكن الوحدة من العودة للقاء قبل نهاية الشوط الأول عن طريق مدافعه أوسكار دوارتي (د: 24)، ومع بداية الشوط الثاني استطاع أودوين إيغالو إحراز الهدف الثاني للهلال (د: 51)، وسرعان ما عاد الوحدة للمباراة عن طريق إنسليمو بعد مجهود رائع ليضع الكرة في الشباك الهلالية كهدف ثان للوحدة (د: 57)، وفي الوقت بدل الضائع أبدع نجوم الفريقين؛ إذ أحرز سعود عبدالحميد الهدف الثالث للهلال (د: 90+)، وعادل للوحدة سلطان السوادي في الوقت القاتل (د: 90+9)، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.وبهذه النتيجة يحقق الهلال التعادل السادس ويصل للنقطة 33 وفي المركز الرابع، فيما حقق الوحدة التعادل الخامس ووصل للنقطة 20 وفي المركز الثاني عشر.