خطف مالك الهجن عبدالعزيز معلاء عليان السهلي كأس الموسم للنقاط، بحصوله على 86 نقطة، متفوقاً على منافسيه سليمان سلامة بن رويشد الجهني (18.5 نقطة)، وفهد فهيد بن علي الهاجري (17 نقطة)، وأحمد سلطان خليفة السويدي الإمارات (12 نقطة)، وعايض بن رفعان القحطاني السعودية (12 نقطة)، مؤكداً علو كعبه وإيفائه بالوعد الذي قطعه قبل بداية الموسم بحصد العديد من الجوائز.وشارك السهلي بالهجن التي يملكها في مسابقات ماراثون اليوم الوطني، كأس الاتحاد السعودي للهجن، وكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأس وزارة الرياضة، ودوري هجان، ما أهله لحصد نقاط توجته بطلاً للموسم بدون منازع.وأبدى السهلي سعادته الكبيرة بالتفوق الذي حققه خلال موسم 2022 - 2023م، مؤكداً أنه سعى بقوة للحصول على كأس الموسم، بعد إعداد هجنه جيداً للمنافسات المختلفة، إلى أن تحقق هدفه، ولا يزال يخطط للمزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة، خاصة في مسابقات كأس العلا للهجن.وثمن السهلي الدعم الكبير الذي تجده رياضة الهجن من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- وكذلك وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الذين سخروا كافة الإمكانيات لتطوير رياضة الهجن.يذكر أن أهم شروط وأحكام جائزة كأس الموسم للنقاط، تتمثل في: احتساب النقاط في الأشواط العامة، وأن تكون ملكية المطية المشاركة في المسابقة تامة 100%، أو بنسبة شراكة من 50% إلى أقل من 100%، بينما يجوز أن يشمل للمالك داخل العزبة الواحدة الأخ والأب والأبناء، إذ كانوا تحت نفس الشعار، ويشترط أداء القسم على الهجن المشارك بها المالك، سواء كانت ملكية تامة أو بنسبة شراكة مع تقديم كافة البيانات المتعلقة بذلك، كما يحق للمالك إضافة أي مطية يرغب المشاركة بها في المسابقة، ولا يتم اعتماد النقاط إلا بعد نهاية آخر مسابقة، وبعد الإعلان عن النتائج النهائية. وفي حال ظهور مواد منشطة أثناء الفحص المخبري في إحدى المطايا المشاركة يتم استبعاد نقاطها الحاصلة عليها فقط. أما في حال تساوي النقاط بين مالكين أو أكثر يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على رموز خلال المسابقات المعتمدة (أو أكثرهم تسجيلاً لأفضل توقيت زمني).وعند انتقال ملكية أي مطية فائزة بالمركز الأول في المسابقات المعتمدة إلى أحد الملاك المشاركين في مسابقة النقاط يتم إضافتها للمالك الجديد، فيما يستبعد المشارك من المسابقة في حال ثبت استخدامه لأي وسيلة تؤدي إلى صعق كهربائي في جسم المطية أو استخدام مواد محظورة.وفي حال الملكية التامة (100%)، تحسب النقاط بما يعادل 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للثاني، ونقطتين للثالث في الأشواط الرئيسية (الرموز)، أما باقي الأشواط، فتكون بـ3 نقاط للمركز الأول فقط. أما إذا كانت نسبة الشراكة (من 50% إلى أقل من 100%) فيحصل صاحب المركز الأول في الأشواط الرئيسية (الرموز) على نقطتين ونصف، والثاني على نقطة ونصف، والثالث على نقطة، وفي باقي الأشواط يحصل الفائز بالمركز الأول فقط على نقطة ونصف.‫أُرسلت من الـ iPhone