انطلقت اليوم الخميس، تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بمباراتين جمعت الأولى أرتا سولار الجيبوتي وفولكان من جزر القمر، والثانية بين فحمان العماني وهورسيد الصومالي، على الملعب الرديف الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.ففي المباراة الأولى حقق أرتا سولار فوزاً بهدفين دون رد على حساب فولكان، سجلهما اللاعبان سالمون كالو وصامويل أكينوا، ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية من الدور التمهيدي.وفي المباراة الثانية، حسم فحمان التأهل لملاقاة أرتا سولار، بعد فوزه على هورسيد بثلاثية دون مقابل، سجلها اللاعب سليمان أحمد (هدفان) ومحمد مهدي.وبتلك النتيجة يلتقي أرتا سولار مع فحمان مساء يوم الأحد المقبل، والفائز منهما يتأهل إلى الدور الأول من البطولة، بينما ستقام مراسم القرعة يوم الاثنين في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.‫أُرسلت من الـ iPhone