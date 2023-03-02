عقد رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، خالد آل مشعط، اجتماعاً باللاعبين والجهازين الفني والإداري، لمناقشة أسباب تراجع الأداء خلال المواجهات الأخيرة للفريق، مطالباً اللاعبين بنسيان نتيجة لقاء النصر الماضي، واستعادة نغمة الانتصارات خلال المباريات القادمة للفريق والتي ستبدأ بلقاء التعاون بعد غد السبت.من جهة أخرى، أقام عمار نجار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مأدبة عشاء للاعبين والجهازين الفني والإداري بعد نهاية مران اليوم الخميس، في إطار لم الشمل بين اللاعبين.