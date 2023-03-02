حقق فريق الطائي فوزا مهما خارج أرضه بعد فوزه على الفتح بنتيجة 3/2 عصر اليوم (الخميس)، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن للمحترفين 2023/2022.

ويعد هذا الفوز الأول لفارس الشمال بعد سلسلة تعثرات له خارج أرضه، وحقق الطائي آخر انتصار له خارج أرضه أمام الرائد بنتيجة 2/0 في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، ولعب الطائي بعد الرائد 6 مباريات 5 خسائر وتعادل وحيد.

- (أبها 2 - 1 الطائي) في الجولة 9 من دوري روشن

- (الفيحاء 2 ـ 1 الطائي ) في الجولة 10 من دوري روشن

- (النصر 2 - 0 الطائي) في الجولة 12 من دوري روشن

- (الوحدة 1 - 0 الطائي ) في الجولة 14 من دوري روشن

- (العدالة 2 ـ 2 الطائي ) في الجولة 17 من دوري روشن

- خسارته من أمام الفتح في كأس الملك (دور الـ16) بركلات الترجيح