حضر المهاجم الدولي السابق نايف هزازي المباراة التي جمعت فريقي بنفيكا البرتغالي ولاس قايباس الإسباني على مستوى الأكاديميات التي أقيمت في البرتغال، وانتهت لصالح فريق لاس قايباس 2/4.وعقب نهاية اللقاء التقى النجم نايف هزازي بلاعبي أكاديمية لاس قايباس الإسباني، وهنأهم على الأداء الرائع والانتصار الذي حققوه على فريق بنفيكا البرتغالي، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة القادمة، والتقط معهم صورة تذكارية وسط أجواء معنوية رائعة.