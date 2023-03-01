تفوق الأهلي على جاره جدة بهدف دون مقابل ضمن لقاءات الجولة 23 لدوري يلو للدرجة الأولى.شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين، وتمكن لاعب الأهلي مودو باروو من إحراز هدف اللقاء الوحيد بعد تسديدة أرضية عجز دفاع جدة من التصدي لها لتسكن الشباك في (د: 52)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق الراقي الانتصار الـ14 ويصل للنقطة 49 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الحزم، فيما تلقى جدة الخسارة الـ10 وتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن.