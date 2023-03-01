بات البرازيلي غابرييل مينينو، لاعب خط وسط بالميراس، حديث الصحافة العالمية بعدما أكد أنه حاول اتباع النظام الغذائي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي عرض حياته للخطر.

وفي تصريحات لمنصة «بالميراس كاست» البرازيلية، والتي تناقلتها الصحافة العالمية على نطاق واسع، كشف مينينو أنه أراد تجربة نظام كريستيانو الغذائي ليكون خيارا أساسيا لمدرب عملاق الكرة البرازيلية.

وقال مينينو (22 عامًا)، في تصريحاته: «أردت أن أكون مثل كريستيانو رونالدو، لأنه في موسم 2020-2021 كنت الخيار الثالث للمدرب البرتغالي أبيل فيريرا. وقمت بتجربة النظام الغذائي لرونالدو: بيضة ومكملات غذائية على الإفطار، ومكملات أخرى قبل التمرين، وبعد الظهر وقبل النوم كذلك، ومن ثم سمك مشوي أو لحم وسلطة على الغداء والعشاء».

وفي اليوم التالي، تم استدعاء اللاعب للمباراة ولاحظ على الفور التأثير، وحول هذا قال: «كنت أقوم بعملية الإحماء والشيء الوحيد الذي كنت أراه هو أنني سأموت. بعد خمس دقائق من المباراة لم أستطع الاستمرار في الجري».

وحسب تصريحات اللاعب أيضا، فإنه لحسن حظه كان أحد زملائه في الفريق يعالج من قبل طبيب مختص، حيث استغل فترة استراحة ما بين الشوطين لتلقي العلاج.

ويلعب مينينو حاليا دورا أساسيا في صفوف فريقه بالميراس، حيث فاز معه بكأس ليبرتادوريس وبطولة الدوري البرازيلي، إضافة إلى ألقاب أخرى.

ويعتبر كريستيانو رونالدو (38 عاما)، لاعب نادي النصر السعودي، من أشد اللاعبين المتحمسين لاتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين، حتى أنه خلال يورو 2020، أزال زجاجة «كوكا كولا» من طاولة المؤتمر الصحافي وقال «اشربوا الماء».

وعلى الرغم من أن الأسطورة البرتغالي يبلغ الآن من العمر 38 عامًا، إلا أنه ما يزال في حالة لا تصدق، بسبب تناول الطعام المناسب وممارسة التمارين الرياضية والنوم والراحة.

ويقود رونالدو أكثر أنماط الحياة انضباطا، لكن يمكنه تناول ما يصل إلى 6 وجبات يوميا، مع وجود جزء كبير من الأسماك في نظامه الغذائي.

ويعتبر رونالدو أيضا، أن الدجاج له مفعول «سحري»، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وقلة الدهون.

وفي وجبة الإفطار، يأكل رونالدو البيض والجبن والزبادي قليل الدسم، كما أن مهاجم النصر الحالي يتناول الوجبات الخفيفة خلال النهار.

ويمكن أن تتكون الوجبة الأولى من الدجاج والسلطة، بينما تتكون الثانية من الأسماك مع السلطة والبيض والزيتون.

وفي العشاء، يلتزم رونالدو باللحم أو السمك، وقد يلجأ لتناول الوجبة على مرتين.

وحاول مينينو مدافع بالميراس البالغ من العمر 22 عامًا، الذي سبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى تشيلسي، أن يقلد رونالدو، لكنه فشل في تطبيق ذلك.