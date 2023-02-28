استقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، مساء اليوم (الثلاثاء) في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعثة المنتخب السعودي لقفز الحواجز المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعد تحقيقه المركز الأول في تصفيات المجموعة السابعة في بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبد الله بن فهد، ومستشارة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة دليل بنت نهار، وأمين عام اللجنة الرئيس التنفيذي عبدالعزيز باعشن.واستطاع «فرسان الأخضر» خطف بطاقة التأهل بعد تقديم أداء مميز بين المنتخبات المشاركة.ومثل المنتخب السعودي لقفز الحواجز كل من الفارس الأولمبي رمزي الدهامي والفارس الأولمبي عبد الله الشربتلي والفارس عبدالرحمن الراجحي والفارس خالد المبطي.